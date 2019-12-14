İlber Ortaylı'dan Nobel'e gönderme

Srebrenitsa Katliamı'na yönelik sözleriyle bilinen Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepki göstererek; "Nobel kendini bitirmiştir. Nobel'in benim nezdimde hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştır. Bana Nobel ödülü verilirse almam." demişti.

"BÜYÜK BİR EDEBİYAT ÖDÜLÜ KASABALILAŞMIŞ"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar ettiği için eleştirilen Avusturyalı yazara ilişkin, "Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz" dedi.

'BOŞNAKLAR BİRBİRİNİ KESMİŞ DE SUÇU SIRPLARA ATMIŞ'

Ortaylı söyleşide Nobel'e ilişkin şu açıklamaları yaptı; "Bu iğrenç bir şey çünkü bir edebiyatçının görevi, kim suçlu kim suçsuz hakimlik yapmak değil insanların topuna birden acımak, saygı duymak ve insan olarak haklarının olduğunu savunmak, bunların çok büyük bir kısmının günahsız olduğunu teslim etmektir ve bunu insanlara öğretmektir. Yoksa 'Boşnaklar birbirini kesmiş de suçu Sırplara atmış.' Bunu ancak bir kasaba adamı söyler. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz."