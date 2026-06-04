İlk kez seçilemedi: Alman siyasetinde 'BMGK' tartışmaları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2 yıllık 5 yeni geçici üyeliği için BM Genel Kurulu’nda, kapalı oylama usulü seçim yapıldı.

İlk turda, Afrika grubundan Zimbabve 182 ve Latin Amerika-Karayipler grubundan Trinidad ve Tobago 181 oy alarak 2 yıllığına BMGK üyesi seçildi.

Batı Avrupa ve Diğer Grup kategorisinden Avusturya, Almanya ile Portekiz, BMGK’de açılacak 2 sandalye için oy toplamaya çalıştı.

ALMANYA İLK KEZ SEÇİLEMEDİ

Portekiz 134 ve Avusturya 131 oyla BMGK üyeliğini garantilerken, Almanya 105 oyla geride kaldı.

Bugüne kadar geçici üyelik için girdiği tüm seçimleri kazanan Almanya, tarihinde ilk kez kazanamadı.

ALMAN SİYASETİNDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Alman basınındaki haber ve yorumlarda bu başarısızlığın nedenleri arasında, hükümetin diplomatik performansının yanı sıra Berlin'in İsrail ve Gazze politikasının da etki etmiş olabileceği yönündeki değerlendirmelere sıkça yer verildi.

HÜKÜMETİN SEÇİM KAMPANYASINA ELEŞTİRİ

Bazı yayın organlarında sonuç, Almanya'nın dış politikası açısından önemli bir gerileme olarak değerlendirilirken hükümetin seçim kampanyasını yeterince etkin yürütemediği yorumları yapıldı.

"İSRAİL'E YÖNELİK TUTUM SEÇİM SONUCUNU ETKİLEDİ"

Almanya'nın eski BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e yönelik tutumunun seçim sonucunu etkilemiş olabileceğini ifade etti.

Birçok ülkenin, Berlin'in Gazze'ye yönelik saldırılara yaklaşımını eleştirel değerlendirdiğine dikkati çeken Heusgen, Almanya'nın uluslararası hukuk konusundaki tutumunun bazı ülkeler tarafından tutarsızlık olarak nitelendirildiğini belirtti.

"İSRAİL-GAZZE MESELESİ KARŞISINDA DURUŞ BM ÜYELERİNİ ETKİLEDİ"

Heusgen, kamu yayıncısı ZDF'ye yaptığı değerlendirmede de Almanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda uluslararası hukuka yaptığı vurgunun, İsrail-Gazze meselesinde aynı ölçüde görülmediği yönündeki eleştirilerin, bazı BM üyeleri nezdinde etki göstermiş olabileceğini ifade etti.

"Uluslararası hukuku göreceli hale getirirsek şaşırmamalıyız." diyen Heusgen, bu durumun Almanya'nın uluslararası alandaki güvenilirliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Welt ve Stern gazetelerindeki haberlerde de Almanya'nın Gazze'ye ilişkin tutumu ve seçim kampanyasını geç başlatmasının başarısızlıkta etkili olduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Bu haberlerde "Gazze Savaşı"na ilişkin uluslararası eleştiriler, Berlin'in İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı izlediği tutum ve Almanya'nın bazı dış politika konularında ABD'ye yakın pozisyon almasının, çeşitli ülkelerde rahatsızlık yarattığı yönündeki görüşler paylaşıldı.

'DIŞ POLİTİKADAKİ ÇELİŞKİLERİN YANSIMASI'

Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan yorumda ise sonucun Almanya'nın dış politikadaki çelişkilerinin yansıması olduğu ifade edildi.

Yazıda, Almanya'nın dış politikada net ve tutarlı çizgi ortaya koyamadığı yönündeki eleştirilerin bazı ülkelerin oy tercihlerini etkilemiş olabileceği vurgulandı.

SEÇİM SONUCU BERLİN'DE ŞAŞKINLIK YARATTI

Muhafazakar çevrelerde yapılan değerlendirmelerde ise sonuç daha çok seçim kampanyasının yetersiz yürütülmesine, Başbakan Friedrich Merz'in BM Genel Kurulu çalışmalarına yeterince siyasi ağırlık vermediği yönündeki eleştirilere ve diplomatik hazırlık eksikliğine bağlandı.

Diplomatik çevrelerde yapılan bazı değerlendirmelerde de Almanya'nın "Gazze Savaşı" sırasında İsrail'e verdiği desteğin özellikle Afrika, Arap ülkeleri ve Küresel Güney olarak adlandırılan ülkeler nezdinde oy kaybına yol açmış olabileceği görüşü dile getirildi.

Bild gazetesi, sonucu federal hükümet açısından ciddi başarısızlık olarak değerlendirirken Deutsche Welle de seçim sonucunun Berlin'de şaşkınlık yarattığını ve hükümet açısından önemli bir dış politika sınavı olarak görüldüğünü belirtti.

Deutsche Welle'nin haberinde, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi seçimlerinde ilk kez başarısız olduğu, sonucun Başbakan Merz ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul açısından önemli bir dış politika gerilemesi olarak değerlendirildiği ifade edildi.