İngiliz girişimci tuvaletlerden idrar toplamaya başladı: Kurduğu sistem sonuç verdi

İlginç girişimler, kamuoyunun dikkatini de çekerek başarıya ulaşabiliyor.

İnsan idrarı, içerdiği besin maddeleri nedeniyle uzun yıllardır tarımsal kullanım açısından araştırılıyor.

Festival ve konser gibi kalabalık organizasyonlarda kullanılan taşınabilir tuvaletlerden çıkan atıkların değerlendirilmesi için bir çözüm geliştirildi.

İngiltere merkezli startup NPK Recovery, idrarı yerinde işleyerek tarımda kullanılabilecek sıvı gübreye dönüştüren mobil bir sistem tasarladı.

Gübre besinlerini içeriyor

Reuters'a göre; Geliştirilen sistem, etkinlik alanlarındaki tuvaletlerden toplanan idrarı işleyerek gübrelerde "NPK" olarak bilinen üç temel besin maddesi olan azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) bakımından zengin sıvı gübreye dönüştürüyor.

Bu besinler, bitkilerin büyümesi ve verimli ürün vermesi için en önemli elementler arasında yer alıyor.

Çevreye katkı

Şirket, bu yöntem sayesinde insan atığının çevreye yük oluşturmasının önüne geçmeyi ve kimyasal gübre üretiminde kullanılan sınırlı doğal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Mobil sistem sayesinde idrarın etkinlik alanında işlenebilmesi, taşıma maliyetlerini de düşürebiliyor.