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İngiliz parlamentosunda Brexit oylamasına destek yok

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmak için gerekli milletvekili desteğini henüz bulamadığını söyledi.

AA | 25.03.2019 - 20:14..
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İngiltere'nin gündemini meşgul eden Brexit, kaosa dönüştü. Parlamentodan destek isteyen İngiliz Başbakan Theresa May, parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerine Brexit sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İngiliz parlamentosunda Brexit oylamasına destek yok

BREXIT DESTEĞİ BULUNAMADI

İngiltere’nin AB’den bir anlaşmayla ayrılmasının doğru olacağına inanmayı sürdürdüğünü belirten May, “Ancak büyük bir üzüntüyle şu sonuca vardım ki mevcut koşullarda Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya sunmak için gerekli destek hala yok.” dedi.

May, gerekli desteği sağlamak için parlamento içindeki temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

İngiliz parlamentosunda Brexit oylamasına destek yok

Bir anlaşmanın parlamentodan onay alamaması durumunda Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesinin de gündeme gelebileceğine işaret eden May, parlamentonun onayını almadan anlaşmasız ayrılık seçeneğini ise takip etmeyeceğini kaydetti.

May, parlamentonun alacağı her kararın hükümeti bağlayacağına dair “açık çek” veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

BREXIT SÜRECİ

İngiliz parlamentosunun bugün Brexit konusunda önergeleri ve değişiklik teklifini oylaması bekleniyor ancak İngiliz yasalarına göre bu oylamalar hükümeti bağlayıcı nitelik taşımıyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

AB İngiltere'nin Brexit tarihini 30 Haziran'a erteleme talebini reddetmiş, bunun yerine koşullu bir ertelemeyi kabul etmişti.

Buna göre May'in Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda İngiltere 22 Mayıs'ta, onay alamaması durumunda ise 12 Nisan'da AB'den ayrılmış olacak.

May, hafta sonu parti içi muhalefetle ve parlamentodaki diğer partilerin temsilcileriyle görüşerek anlaşmasına destek istemişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda Brexit kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı.

Ülkenin normal takvime göre bu 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyordu.

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