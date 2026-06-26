İngiltere: ABD-İran mutabakatının ardından bir gemi ilk kez saldırıya uğradı

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçişler devam ederken önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği kaydedildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, saldırıya maruz kalan gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Umman açıklarından geçtiği sırada geminin saldırıya uğradığı yönünde ihbar alındığı ve gemide çevre kirliliğine yol açabilecek bir durum olmadığı aktarıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRME UYARISI

İlgili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı vurgulanarak, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısı yapıldı.