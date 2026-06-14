İngiltere, Manş Denizi'nde Rus filosuna ait gizli tanker ele geçirdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus filosuna ait bir tankerin ele geçirildiğine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, altı saat süren operasyonda Kraliyet Deniz Piyade Komandoları ve Ulusal Suç Teşkilatı’ndan eğitimli kolluk kuvvetlerinin Manş Denizi'nde Rus gölge filosuna ait bir petrol tankerine çıkarma yaptığı belirtildi.

KRALİYET HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

Operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin de destek verdiği aktarıldı.

TANKER İNGİLTERE'NİN GÜNEY KIYILARINDA TUTULACAK

‘Smyrtos’ adlı yaptırım listesindeki petrol tankerinin, soruşturma süresince İngiltere'nin güney kıyılarında tutulacağı kaydedilen açıklamada, tankerin çevre ya da güvenlik risklerine karşı izleneceği ifade edildi.

"SAVAŞI KÖRÜKLEYENLERİN SAKLANMASINA İZİN VERİLMEYECEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, operasyonun Rusya'ya yeni bir darbe indirdiğini söyleyerek, “Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlerin saklanmasına izin verilmeyecek.” dedi.