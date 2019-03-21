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İngiltere'de 5 camiye balyozla saldırı

Birmingham'da camilere saldırı düzenlenmesinin ardından İngiliz polisi, terör soruşturması başlattı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 14:32..
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Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32'de, kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı.

Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin, benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.

POLİS BAŞKA SALDIRILARLA DA KARŞILAŞTI

Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, 2 ayrı ibaret yerinin daha benzer saldırıya uğradığını belirledi.

İngiltere'de 5 camiye balyozla saldırı

İngiltere'de 5 camiye balyozla saldırı ViDEO

Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.

İngiltere'de 5 camiye balyozla saldırı

"HERKESİN BİR ARAYA GELMESİ ÖNEMLİ"

Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir." dedi.

İngiltere'de 5 camiye balyozla saldırı

Yaşananların ardından bir camiye daha saldırı haberi geldi. Böylece bir gecede, İngiltere'de 5 camiye saldırı gerçekleşti.

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