İngiltere'de Brexit tekrar ertelendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit'i engellemek için İngiltere Parlamentosu'nu tatil edeceğini söylemişti.

Ülke çapında protestolara neden olan teklife, Anayasa Mahkemesi'nden de ret gelmişti.

Son olarak Johnson, AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ, BREXIT ERTELENDİ

Parlamenter Oliver Letwin tarafından verilen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Brexit için AB'den erteleme talep etmeye zorlayacak olan değişilik önergesi kabul edildi. Yapılan oylamada 306 milletvekili karşı oy kullanırken 322 milletvekili kabul edilmesi yönünde oy kullandı.