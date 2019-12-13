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Boris'in sıradaki hedefi Brexit

Medyayı ikiye bölen seçim sonrası Boris Johnson'ın ilk mesajı; Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz." oldu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 14:00..
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Boris'in sıradaki hedefi Brexit

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci içerisinde erken seçim için, dün sandık başına gitti.

Yapılacak olan seçim öncesi medya, Boris Johnson'ın karşısında yer aldı. İngiliz gazeteleri ikiye bölünerek yayınladıkları manşetler ile hangi partiyi desteklediklerini belirttiler.

Ancak halk medyaya aldırış etmeyerek sandığa gitti ve Boris'in zaferini ilan etti.

"BREXIT'İ GERÇEKLEŞTİRCEĞİZ"

Boris Johnson ise bu sonucun ardından açıklama yaparak,"Halk Muhafazakar Parti hükümetine güçlü bir yetki verdi, Brexit'i gerçekleştireceğiz." dedi.

''BUNLAR İŞÇİ PARTİSİ''

Etkili tabloid gazetelerden Daily Mirror, İşçi Partisi'ni destekleyen bir manşet yayınladı. Boris'in 40 Yalanı'nın ortaya koyan Mirror, "Bunlar İçin İşçi Partisi" dedi.

Boris'in sıradaki hedefi Brexit

"BORIS'SİZ BİR ÜLKE İÇİN SANDIĞA"

İskoçya'nın neşeli bulvar gazetesi Daily record ise "Boris'siz bir İskoçya" çağrısı ile İşçi Partisi'ne desteğini ortaya koydu.

Boris'in sıradaki hedefi Brexit

"OYLAR MUHAFAZAKAR PARTİYE"

Daily Express: "Brexit ve Britanya ellerinizin altında" manşetiyle Boris'i desteklediğini belirtti.

Boris'in sıradaki hedefi Brexit

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