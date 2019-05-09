İngiltere’de Hikâye Otomatları ile okumaya teşvik

Şehir hayatının pek çok nimeti var, evet; ama bir yandan kalabalıkla bir çileye dönüşen trafik bünyeyi yoruyor. Kitaplar aslında trafiğin kurtarıcı, çileden uzaklaştıran bir parçası olabilir tabii. Ancak bu sefer de insan yolda birkaç sayfa okuyacağı kitabı yanında taşımak istemeyebiliyor. Yorucu iş gününün verdiği rehavet ile ev ve iş arasındaki mesafenin uzunluğu arasında bir yerde sıkışıp kalıyor insan. Bir yandan da trafikte geçen zamanı değerlendirmek istiyor. Bu değerlendirmenin büyük bir kısmını da elbette akıllı telefonlar kaplıyor…

Elbette akıllı telefondan kitap okumak da mümkün. Ama şöyle elimizde bir kâğıda dokunarak okumanın keyfini de tutmuyor ki… İşte tam da bu noktada hikâye otomatlarından bahsetmeli.

(Penguincubator)

Aslında bir makineden kitap satın alma fikri yeni bir şey değil. İlk olarak 1937’de, Penguin’in kurucusu Allen Lane tarafından düşünülmüştü. Lane, bu kitap otomatına “Penguincubator” adını vermişti. Yeni nesil hikâye otomatları ise, kullanılmaya ilk kez Fransa’da başlanmıştı. Şimdi de Londra’da kullanılıyor. Kim bilir, belki bir sonraki adımda Türkiye’ye de gelir…

İNGİLTERE’DE YAPILAN ARAŞTIRMA

İngiltere, yaptığı bir araştırmanın üzerine bu uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi. Yapılan araştırmaya göre, halk, bir kitabı bitirmek için yeterli zaman bulamıyordu ve bu durum da, onları kitabı okumaktan vazgeçmeye itiyordu.

2 bin yetişkin İngiliz ile yapılan araştırma göstermişti ki, yüzde 30’u, 6 ayda 1 kitap bitirememişti. Bunun çok büyük bir problem olduğuna karar veren İngiltere, otomatları kullanmaya karar verdi. Böylece insanlar okuma eyleminden uzaklaşmayacak ve okuduğu şeyi bitirmenin sevincini yaşayacaktı…

HİKÂYE OTOMATLARININ KULLANIMI

Hikâye otomatları, Fransız bir şirket tarafından üretilmiş ve ilk olarak Fransa’nın çeşitli noktalarındaki tren istasyonları, kafeler ve müzelere yerleştirilmişti. Yani otomattan bir çikolata ya da su alır gibi hikâye alabiliyorsunuz. Kulağa pek afilli geliyor, değil mi?

Geçtiğimiz ay ise, bu otomatlardan 3 tane, Londra’nın en yoğun bölgesi olan Canary Wharf’a yerleştirildi. Kullanımı ise şöyle: Öncelikle otomatların üzerinde bir para girişi yok; yani ücretsiz! Otomatın üzerinde 1, 3 ve 5 yazan üç adet buton var ve bu rakamlar, alacağınız öykünün okuma süresini gösteriyor. Bilimkurgudan romantizme, pek çok türde öykü mevcut. Ayrıca özel olarak Virginia Woolf, Lewis Carroll ve Charles Dickens gibi yazarların öykülerini de alabiliyorsunuz.

(Anthony Horowitz)

ANTHONY HOROWITZ 1 DAKİKALIK ÖZEL BİR ÖYKÜ YAZDI

Otomatların girişimi, ünlü roman yazarı Anthony Horowitz’in özel olarak görevlendirildiği ve bunun üzerine yazdığı 1 dakikalık öykü ile başlamış.

Horowitz, bu konuda şöyle diyor: “İki durak arasında okunabilecek kısa bir öykü yamak oldukça zordu. Kısa bir hikâye değil, çok kısa bir hikâye.”

Kaynak: Thegurdian

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Damla Karakuş

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