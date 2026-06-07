İngiltere'de kamyon şoförü, bulduğu tarihi eserle kredi borcunu kapattı

Lorry şoförü, eski asker ve metal dedektör meraklısı olan Kevin Minto, Somerset kırsalında yürüttüğü arama sırasında parlak bir cisim fark ettiğinde bunun sıradan bir sikke olabileceğini düşündü.

Ancak bulduğu nesnenin çok daha değerli olduğu kısa sürede ortaya çıktı: üzerinde Roma zafer tanrıçası Victoria’nın iki atlı bir arabayı sürdüğü sahneyi gösteren, büyük ve ustalıkla işlenmiş bir altın yüzük.

Minto, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

“Böyle bir şey bulduğunuzda ne hissettiğinizi anlatmak zor. Sanki üzerimden bir tren geçmiş gibiydi. Önce sikke sandım, sonra broş olabilir dedim, sonra yüzük olduğunu anladım. Hepimiz şoktaydık. Yanımdaki arkadaşım ‘Zenginiz, zenginiz!’ diye bağırıyordu.”

78 BİN STERLİNE MÜZE TARAFINDAN SATIN ALINDI

Güney Batı Miras Vakfı (South West Heritage Trust), Salı günü yaptığı açıklamada yüzüğün ve aynı bölgede bulunan 297 Roma sikkesinin 78 bin sterline satın alındığını duyurdu. Böylece eserlerin Somerset’te kalacağı belirtildi.

Minto, “Burada kalmasına çok sevindim, bana doğru olan bu gibi geliyor” dedi.

GELİRİ PAYLAŞTILAR, BORCUNU KAPATTI

Buluntu alanının sahibi ödemenin yarısını alırken, Minto kendi payını metal dedektör arkadaşıyla paylaştı. Elde ettiği gelir sayesinde mortgage borcunu kapattığını ve artık haftada dört gün kamyon şoförlüğü yaptığını söyledi. Gelecekte bu sayıyı üç güne düşürmeyi planlıyor.

YILLARCA SÜREN ARAMADA TARİHİ KEŞİFLER

Minto, bölgede ilk Roma sikkelerini 2017 yılında bulduğunu ve o tarihten sonra aynı alana defalarca giderek yeni buluntular çıkardığını anlattı. Sikkelerin geniş bir alana yayılmış olması, tarla sürülmesiyle dağılmış olabileceklerini düşündürüyor.

Bir başka aramasında kurşun kaplı bir tabut da bulan Minto, 2018 yılında ise söz konusu altın yüzüğü keşfetti.

297 ROMA SİKKESİ VE AD 297 TARİHLİ YÜZÜK

Yaklaşık MS 297 yılına tarihlenen yüzüğün 48 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Uzmanlar, yüzüğün Roma dönemine ait en nadir ve en etkileyici örneklerden biri olduğunu ifade etti.

Müze yetkilileri, eserin olağanüstü işçiliğe sahip olduğunu ve İngiltere’de benzerine çok az rastlandığını vurguladı.

“SADECE ÖZEL ZAMANLARDA KULLANILMIŞ OLABİLİR”

Güney Batı Miras Vakfı’ndan küratör Amal Khreisheh, yüzüğün büyük ihtimalle önemli törenlerde ya da özel durumlarda kullanıldığını söyledi.

Khreisheh, altının gösterişli yapısı ile taş üzerindeki sade işçiliğin dikkat çekici bir kontrast oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Roma dönemindeki yerel elitlerin varlığına işaret eden önemli bir bulgu olduğunu da ekledi.

OKULLARDA SERGİLENİYOR, MÜZEYE GİDECEK

Roma yüzüğünün kısa süre içinde okullarda sergileneceği ve halka açık etkinliklerde gösterileceği açıklandı. Ayrıca eser için “Ilminster yüzük keşif günü” düzenlenecek.

Yüzük daha sonra kalıcı olarak Somerset Müzesi’nde sergilenecek.

“ARAYIŞ DEVAM EDİYOR”

Kevin Minto ise tüm keşiflere rağmen aynı tarlaya dönmeye devam ettiğini ve yeni tarihi eserler bulma umudunu sürdürdüğünü söyledi.