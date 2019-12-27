İngiltere'de kızgın kaplumbağa evi ateşe verdi

İngiltere Essex’de Noel günü 45 yaşındaki bir kaplumbağa devirdiği elektrikli ısıtıcının yatağını tutuşturmasıyla evde yangın çıkardı.

Evin geri kalanı ise duman altında kaldığını gören komşular, itfaiye ekiplerini çağırdı.

ÖFKELİ KAPLUMBAĞA

İtfaiye departmanının Facebook’tan yaptığı paylaşımın ardından kaplumbağanın ters bakışı sosyal medyada konu oldu. Facebook’tan yapılan paylaşımda "Bu 45 yaşındaki kaplumbağa öfkeli görünebilir ama şanslı günü. Çağrı ekibimiz alevleri söndürmek için ailelerini bırakıp ona bir Noel armağanı verdi" ifadeleri yer aldı.