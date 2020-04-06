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İngiltere'deki 5G istasyonları, koronavirüs nedeniyle yakıldı

Koronavirüsün arkasında 5G'nin olduğunu savunan komplo teorileri yüzünden, İngiltere'deki bazı 5G istasyonları ateşe verildi.

Haber Merkezi |
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İngiltere'deki 5G istasyonları, koronavirüs nedeniyle yakıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle on binlerce insan yaşamını yitirdi. Peki bu ölümcün virüsün asıl kaynağı ne?

İşte bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Birçok insan, koronavirüsün Vuhan kentindeki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak bazı komplo teorisyenleri, 5G'yi sorumlu tutuyor.

5g

KORONAVİRÜS VE 5G İLİŞKİSİ

Koronavirüsün ilk olarak Vuhan kentinde ortaya çıkması, bir diğer tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor. Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar, çeşitli araştırma makaleleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor.

Ancak araştırmacılar,  Vuhan'ın 5G bağlantısı kullanan 16 Çin şehrinden yalnızca biri olduğunu ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

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İNGİLTERE'DE 5G İSTASYONLARINI YAKTILAR

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verdi. Ayrıca bazı bölgelerde, fiber optik kablo çeken işçilere de saldırıldığı belirtiliyor.

Peki siz 5G ve koronavirüs ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

İngiltere'deki 5G istasyonları, koronavirüs nedeniyle yakıldı

İngiltere'deki 5G istasyonları, koronavirüs nedeniyle yakıldı

İngiltere'deki 5G istasyonları, koronavirüs nedeniyle yakıldı

İngiltere'deki 5G istasyonları, koronavirüs nedeniyle yakıldı

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