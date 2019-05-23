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İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

Türkiye'nin finanse ettiği caminin maliyeti 30 milyon dolar.

REUTERS | 23.05.2019 - 07:20..
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İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve Londra’da bulunan Cambridge Üniversitesi'nin kampüsünde, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde inşa edilen cami, ibadete açıldı.

Reuters haber ajansı, Cambridge Merkez Camisi'nin iklim değişikliği ile mücadelede öncü olma amacını haberleştirdi.

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

30 milyon dolara yapılan ve güneş panelleriyle kaplı cami, bin kişilik bir kapasiteye sahip.

YUSUF İSLAM DA DESTEK VERİYOR

Wild World ile Father and Son şarkılarıyla tanınan, Müslüman olmadan önceki adı Cat Stevens olan şarkıcı Yusuf İslam, caminin hamilerinden.

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

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