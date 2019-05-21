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İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti

İstanbul'a 60 bin, Ankara'ya 20 bin kişilik cami yapılmasının ardından İzmir'e yapılan 15 bin kişilik caminin de sonuna gelindi.

DHA | 21.05.2019 - 10:23..
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İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti

İzmir'in Konak ilçesinde 2017 yılı Ağustos ayında yapımına başlanan Nevvar Salih İşgören Ulu Camii'nde çalışmalar 150 işçi ile sürdürülüyor.

Caminin zemine, 2 bin fore kazık çakıldı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 60 bin metreküp beton dökülürken, yine 10 bin ton da demir kullanıldı.

Yapımı bittiğinde 43 metre çapındaki kubbesiyle dünyanın en büyük kubbeli camileri arasında yer alacak.

Camide aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceği belirtildi.

İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti

CAMİNİN YÜZDE 90'I BİTTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, çalışmaları yerinde inceleyip, cami ile ilgili bilgi verdi. Dağ, yapımı Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından sürdürülen caminin, 90 metre yüksekliğinde 4 minareye sahip olacağını söyledi. Dağ, "İnşaat, yüzde 90 oranında bitti. Temmuz ayı sonu gibi kaba inşaatı tamamen bitecek. Buraya 2 bin fore kazık çakıldı. Bu da 50 kilometrelik uzunluk demek. 43 metrelik kubbesi var. Geniş kubbesi açısından dünyada ikinci. 20 bin metrekare inşaat alanı var. Caminin inşaatı geldiği aşama ile kendini göstermeye başlayan bir eser oldu. Bundan sonra da yine arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız ve şehrimize bu güzel eseri kazandıracağız" dedi.

İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti

"TAMAMEN OSMANLI MİMARİSİ"

Hamza Dağ, caminin 400 yıl ayakta kalabileceğini belirterek, "Tamamen Osmanlı mimarisine sahip. Projesi, Millet Camisi'ni çizen mimar tarafından hazırlandı. 240 araçlık bir otoparkı var" diye konuştu.

Caminin İzmir'de herkesin rahatlıkla gelebileceği merkezi bir bölgede bulunduğunu belirten Hamza Dağ, "Nevvar Salih İşgören Vakfı yönetimi, mütevelli heyeti önemli fedakarlık yaptı. Ciddi bir süreç yaşandı. Hepsi burada bu işin altına imza attı" dedi.

İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti

İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti



İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti



İzmir'de yapılan 15 bin kişilik caminin yüzde 90'ı bitti




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