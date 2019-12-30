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İnşaat çalışmaları sırasında tarihi duvar ortaya çıktı

İzmit’te bir inşaat alanında yapılan kazılarda, tarihi duvarlara rastlandı. Müze müdürlüğü ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu.

DHA | 30.12.2019 - 16:11..
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İzmit Cedit Mahallesi Tepeli Sokak’taki bir inşaatta yapılan kazıda, tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlandı.

MÜHÜRLENDİ

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi.

İnşaat çalışmaları sırasında tarihi duvar ortaya çıktı

BİZANS DÖNEMİNE AİT BİR YAPI

Bölgenin 3'üncü derece sit alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında, yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildi.

İnşaat çalışmaları sırasında tarihi duvar ortaya çıktı

ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.

İnşaat çalışmaları sırasında tarihi duvar ortaya çıktı

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