İnşaat çalışmaları sırasında tarihi duvar ortaya çıktı

İzmit Cedit Mahallesi Tepeli Sokak’taki bir inşaatta yapılan kazıda, tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlandı.

MÜHÜRLENDİ

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT BİR YAPI

Bölgenin 3'üncü derece sit alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında, yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.