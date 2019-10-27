İnşaatta yük asansörü üçüncü kattan yere düştü: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi'nde işçiler Hacı K., Hasan K. ve Hacı A., bir binanın dış cephe ısı yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyip bindi.

15 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

Binanın üçüncü katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü.

DÜŞMENİN ŞİDDETİYLE HAREKETSİZ KALDILAR

Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı işçiler, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken; polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.