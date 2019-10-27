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İnşaatta yük asansörü üçüncü kattan yere düştü: 3 yaralı

Ankara’da inşaat işçileri, platform asansörü ile birlikte üçüncü kattan düştü. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı.

İHA | 27.10.2019 - 10:46..
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Ankara'nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi'nde işçiler Hacı K., Hasan K. ve Hacı A., bir binanın dış cephe ısı yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyip bindi.

15 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

Binanın üçüncü katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü.

İnşaatta yük asansörü üçüncü kattan yere düştü: 3 yaralı

DÜŞMENİN ŞİDDETİYLE HAREKETSİZ KALDILAR

Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı İZLE

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı işçiler, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken; polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

İnşaatta yük asansörü üçüncü kattan yere düştü: 3 yaralı

Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

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