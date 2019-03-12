İnsan için feryat eden yazar Jack Kerouac’tan alıntılar

O, “Beatlerin Kralı” gibi pek çok iddialı sıfatla anılıyor. Hayatı zorlu bir yolculuk olan Keoruac, bedenini de, zihnini de sürekli yolda tutmuş. Tüm bunların gölgesinde de çift dilli, kültürlü bir yazar oluyor. Bir yazar olarak anılana kadar da ailesinden başlayan çok sıkıntı yaşıyor. Giderek yalnızlaşan Keoruac’ı işte bu sıkıntılar “insan için feryat eden” bir yazara dönüştürüyor…

İşte 47 yıllık yaşamına nice eserler sığdıran bu ilginç yazarın bugün doğum günü. Kerourac’ı, eserlerinden enfes alıntılarla anıyoruz…

- Ben düşünmekten yoruldum, benim yerime de düşünür müsün? Benim yerime ilgilenir misin insanlarla, yalanla, ihanetle, yalnızlıkla? Geceleri birdenbire bastıran sağanak yağışlı korkuları alır mısın yamacımdan? Gündüz gözüyle sevemiyorum kimseyi. Yüreğimdeki bu düğümü çözebilir misin?

(Zen Kaçıkları)

*

- İnsanlardan uzaklaşırken arkana bakıp da onları yavaş yavaş gözden kaybolan birer leke olarak gördüğünde kapıldığın o duygu nedir? Fazlasıyla büyük olan dünyanın bizi içine yuvarlamasıdır, vedadır bu.

(Yolda)

*

- Annem bir seferinde demişti ki, “Erkekler kadınların dizlerine kapanıp af dilemedikçe bu dünyaya huzur gelmez!”

(Yolda)





- Ama bütün o kötü zamanları da düşünün: Koca bir liste dolusu kötü zamanım var, ki iyi zamanları yaratanlar da bunlar.

(Yeraltı Sakinleri)

*

- Yaşam yazılacak bir şiirdi ve beklemezdi..

(Yolda)

*

- Rahatsız bir yatakta özgürce uyumak, rahat bir yatakta tutsak olarak uyumaktan daha iyidir.

(Zen Kaçıkları)

*

- İşin aslı şu, ölmekteyiz, bütün yaptığımız ölmekten ibaret; ama yine de yaşıyoruz.

(Yolda)





- Sizi yolculuğa çeken yolun sonu değil, yolun kendi de olabilir. Belki sadece gitmeyi seviyorsunuzdur.

(Yolda)

*

- Kayıplarını telafi etme derdindeydi, yenilgilerinin sonu yoktu, hayat böyle devam edecekti.

(Yolda)

*

- Dünyada yaşam tatsız; ama gidecek yer yok.

(Zen Kaçıkları)

- Çünkü benim ilgimi çeken insanlar deli olanlardır, yaşamak için deli olan, konuşmak için deli olan, her şeye aynı anda ihtiras duyan, hiçbir zaman esnemeyen ya da sıradan bir şey söylemeyen...

(Yolda)

*

- Artık gidebilirsin; benim balonum var.

(Yeraltı Sakinleri)

*

- Herkesi bağışladım, kendimi bıraktım.

(Yolda)

*

Kaynak: kulturservisi.com

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap