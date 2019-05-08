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İnsan tacirlerinin uyguladığı fiyat listesi ortaya çıktı

Ayvalık açıklarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu botun batması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların ifadesinde, çetenin, çocuklar için promosyon uyguladığı öğrenildi.

İHA | 08.05.2019 - 14:57..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu botun batması sonucu 6'sı çocuk, 3'ü yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan facianın ardından operasyon yapan Ayvalık polisi 1'i çocuk, 5 yaralının ifadesini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Balıkesir'de seri operasyonlarla ölüm tacirlerinin peşine düştü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde yapılan ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından yakalanan Suriye uyruklu T.A. ve araçla önden öncülük yapan S.G.  ile organizatör oldukları değerlendirilen E.A., T.Y.  ve Y.M.  isimli 3 kişi toplam 5 zanlı gözaltına alındı.

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı ARŞİV

İnsan tacirlerinin uyguladığı fiyat listesi ortaya çıktı

ÜCRET TARİFESİ

İddialara göre, organizatörlerin mültecileri kaçırmak için uyguladığı ücret tarifesi de ortaya çıktı. Zanlıların, mültecilere iki farklı tarife uyguladıkları iddia edildi. İddialara göre zanlılar, 9'u çocuk, 7'si yetişkin 16 göçmenden toplam 13 bin 200 dolar aldı. Mülteci başına ise bin 200 dolar ücret alındı.

İnsan tacirlerinin uyguladığı fiyat listesi ortaya çıktı

ÇOCUKLARDAN YARIM ÜCRET

Çetenin, çocuklardan da tam ücret yerine yarım ücret aldığı iddia edildi. Çetenin 9 çocuktan 4 tam mülteci parası aldıkları ve bir çocuktan da tek olduğu için ücret almayarak 'promosyon' uyguladıkları öğrenildi.

İnsan tacirlerinin uyguladığı fiyat listesi ortaya çıktı

İnsan tacirlerinin uyguladığı fiyat listesi ortaya çıktı

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