Instagram çöktü mü? Popüler sosyal medya uygulamasına erişim sorunları yaşanıyor

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Popüler sosyal medya platformu Instagram'da, öğle saatlerinde akışın yenilenmemesi ve gönderilerin geç yüklenmesi gibi teknik problemler baş gösterdi.

Uygulamaya girişte aksaklıklar yaşayan kullanıcılar, platformun son durumunu öğrenmek adına sosyal medyada yoğun paylaşımlar yaptı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARININ NEDENİ

Kullanıcıların bir kısmı, hikayelerin açılmadığını ve mesajlaşma bölümünde belirgin gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Uzmanlar, bu tip teknik aksaklıkların yoğun kullanıcı trafiği, internet bağlantı problemleri ya da sistem bakımlarından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

PLATFORM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK

Erişim sorunuyla karşılaşan kişiler, platformun ne zaman tamamen stabil hale geleceğini ve performansın düzeleceğini merak ediyor.

Sorunun kapsamına yönelik değerlendirmeler devam ederken kullanıcılar, resmi makamlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.