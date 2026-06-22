Instagram Plus Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılara premium deneyimler sunan isteğe bağlı yeni abonelik sistemi Instagram Plus'ı küresel olarak kullanıma açtı.

Mevcut standart deneyimin tamamen ücretsiz kalacağı duyurulan sistem, uygulamaya isteğe bağlı bir üst düzey yükseltme olarak getirildi.

INSTAGRAM PLUS ABONELİĞİ NELER SUNUYOR

Ücretli kullanıcılara özel hazırlanan bu yeni abonelik modeli; sosyal bağlantı, istatistikler ile önizlemeler ve profil özelleştirme olmak üzere üç ana kategoride yenilikler barındırıyor.

Premium özellikler arasında hikaye izleyici listesinde arama yapma, biyografi için özel yazı tipleri, özel uygulama simgeleri ve hikayelerin süresini iki katına çıkarma imkanı yer alıyor.

Ayrıca aboneler hikayeleri tekrar izleme istatistiklerini görebilecek, hikayelere süper kalp gönderebilecek, daha fazla gönderiyi sabitleyebilecek ve birden fazla hikaye hedef kitlesi oluşturabilecekler.

İçerikleri yalnızca profilde veya sadece öne çıkanlarda paylaşma imkanı da sunulan diğer içerik odaklı ayrıcalıklar arasında bulunuyor.

INSTAGRAM PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR

Kullanıcıların profil ayarları bölümü üzerinden kolayca dahil olabileceği Instagram Plus paketinin Türkiye'deki aylık ücreti 55,99 TL olarak açıklandı.

Meta, bu premium özellikleri deneyimlemek isteyen kullanıcılar için bir aylık ücretsiz deneme seçeneği de sunuyor.