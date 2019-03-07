Instagram'da mavi tik alma yöntemi

Sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız, bazı profillerde bulunan mavi tik rozetini mutlaka görmüşsünüzdür. Sahte hesapların önüne geçmek isteyen Instagram, tıpkı Twitter ve Facebook gibi doğrulanmış hesap rozetleri kullanıyor.

Söz konusu hesabın Instagram tarafından doğrulandığı anlamına gelen mavi rozet, önceleri sadece şirket tarafından belirlenen kullanıcılara verilirken artık isteyen herkes, hesap doğrulaması için başvuru gönderebiliyor.

Aşağıdaki videoda, Instagram'da nasıl mavi tik rozeti alabileceğinizi ayrıntılarıyla anlattık. İyi seyirler.

Instagram'a, doğrulanmış hesaba sahip olmak istediğinizi ilettiğinizde, hesabınız yetkiler tarafından incelemeye alınıyor ve gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınız tespit ediliyor. Instagram, hesabınızın doğrulamaya uygun olduğu tespit ettiği takdirde, profilinize doğrulanmış hesap anlamına gelen mavi tik rozetini otomatik olarak ekliyor.

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Instagram’da mavi tik nasıl alınır? VİDEO