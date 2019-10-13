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İntihar girişimini gören telefona sarıldı

Kayseri'de yaya geçidinden atlama girişiminde bulunan bir kadını cep telefonlarıyla görüntülemek için insanlar birbirleriyle yarıştı.

İHA | 13.10.2019 - 23:23..
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Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi'nde bir üst geçide çıkan 22 yaşındaki G.A.'yı üst geçit ve reklam panosu arasında gören vatandaşlar, polis ekiplerine heber verdi.

Üst geçitten atlamak isteyen kadını görenler, telefonlara sarıldı.VİDEO

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Genç kadını üst geçitte gören vatandaşlar görüntü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

POLİS EKİPLERİ KADINI İKNA ETTİ

Üst geçitte G.A.'yı oturur ve ağlar vaziyette gören meraklı vatandaşlar çevrede toplanırken, ihbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çabaları sonrasında genç kadın ikna edilerek bulunduğu yerden üst geçide alındı. G.A., 112 ekiplerince yapılan ilk kontrolleri sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İntihar girişimini gören telefona sarıldı

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