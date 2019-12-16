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iOS 13.3 iPhone batarya performans testi

Apple'ın yayınladığı iOS 13.3 sürümünün, hangi iPhone modellerinde şarj ömrünü artırdığına daha yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 12:09..
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Apple, geçtiğimiz hafta iOS 13.3. güncellemesini yayınlayarak destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunmuştu.

iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturan ve beraberinde birkaç yenilik getiren iOS 13.3 sürümünün, batarya performansına nasıl etki ettiğine gelin daha yakından bakalım.

iAppleBytes ekibi, iPhone SE'den başlayarak iPhone 11 Pro'ya kadar olan bazı modellere iOS 13.3 güncellemesini yükledi ve batarya testi gerçekleştirdi.

iOS 13.3 batarya testi VİDEO

iOS 13.3 iPhone batarya performans testi

EN UZUN ŞARJ ÖMRÜ iPHONE 11 MODELİNDE

Önce bütün telefonların ekran parlaklıkları dahil, bütün özellikleri eşit bir şekilde ayarlandı. Testin sonucunda 7 saat 4 dakika açık kalmayı başaran iPhone 11, en başarılı iPhone modeli oldu. iPhone 11 Pro modeli ise 6 saat 23 dakika dayanarak ikinci sıraya yerleşti.

Diğer iPhone modellerinin açık kalma süreleri ise şu şekile:

  1. iPhone 11: 7 saat 4 dakika
  2. iPhone 11 Pro: 6 saat 23 dakika
  3. iPhone XR: 6 saat 17 dakika
  4. iPhone 7: 3 saat 53 dakika
  5. iPhone 8: 3 saat 43 dakika
  6. iPhone 6S: 3 saat 22 dakika
  7. iPhone SE: 2 saat 15 dakika

iphone

iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİ İLE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

Apple, daha önceden söz verdiği gibi bu güncelleme ile 'İletişim Sınırları' isimli özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile birlikte ebeveynler, çalışma süresi ve ekran süresi sırasında, çocuklarının kiminle iletişim kurabileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca yeni özellik ile birlikte, FaceTime, Telefon, Mesajlar ve iCloud uygulamalarında yer alan kişilerin de kontrolü sağlanacak. Yanı bu özellik kullanıldığında çocuklar, istediği herkesi arayamacak.

Memoji'leri kapatmanıza da izin veren iOS 13.3.3 güncellemesi, aynı zamanda bazı ufak çaplı sorunları da çözüme kavuşturdu.

ios 13

iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • 12.9 inç iPad Pro 3. nesil
  • 12,9 inç iPad Pro 2. nesil
  • 12.9 inç iPad Pro 1. nesil
  • 10,5 inç iPad Pro
  • 9,7 inç iPad Pro
  • iPad Air 3. nesil
  • iPad Air 2
  • iPad 6. nesil
  • iPad 5. nesil
  • iPad mini 5. nesil
  • iPad mini 4
  • iPod touch 7. nesil

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iOS 13.3 iPhone batarya performans testiiOS 13.3 iPhone batarya performans testiiOS 13.3 iPhone batarya performans testi

iOS 13.3 iPhone batarya performans testiiOS 13.3 iPhone batarya performans testi

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