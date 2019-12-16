iOS 13.3 iPhone batarya performans testi

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 13.3. güncellemesini yayınlayarak destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunmuştu.

iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturan ve beraberinde birkaç yenilik getiren iOS 13.3 sürümünün, batarya performansına nasıl etki ettiğine gelin daha yakından bakalım.

iAppleBytes ekibi, iPhone SE'den başlayarak iPhone 11 Pro'ya kadar olan bazı modellere iOS 13.3 güncellemesini yükledi ve batarya testi gerçekleştirdi.

EN UZUN ŞARJ ÖMRÜ iPHONE 11 MODELİNDE

Önce bütün telefonların ekran parlaklıkları dahil, bütün özellikleri eşit bir şekilde ayarlandı. Testin sonucunda 7 saat 4 dakika açık kalmayı başaran iPhone 11, en başarılı iPhone modeli oldu. iPhone 11 Pro modeli ise 6 saat 23 dakika dayanarak ikinci sıraya yerleşti.

Diğer iPhone modellerinin açık kalma süreleri ise şu şekile:

iPhone 11: 7 saat 4 dakika iPhone 11 Pro: 6 saat 23 dakika iPhone XR: 6 saat 17 dakika iPhone 7: 3 saat 53 dakika iPhone 8: 3 saat 43 dakika iPhone 6S: 3 saat 22 dakika iPhone SE: 2 saat 15 dakika

iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİ İLE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

Apple, daha önceden söz verdiği gibi bu güncelleme ile 'İletişim Sınırları' isimli özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile birlikte ebeveynler, çalışma süresi ve ekran süresi sırasında, çocuklarının kiminle iletişim kurabileceğini kontrol edebilecek. Ayrıca yeni özellik ile birlikte, FaceTime, Telefon, Mesajlar ve iCloud uygulamalarında yer alan kişilerin de kontrolü sağlanacak. Yanı bu özellik kullanıldığında çocuklar, istediği herkesi arayamacak.

Memoji'leri kapatmanıza da izin veren iOS 13.3.3 güncellemesi, aynı zamanda bazı ufak çaplı sorunları da çözüme kavuşturdu.

iOS 13.3.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE VE iPAD MODELLERİ

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

12.9 inç iPad Pro 3. nesil

12,9 inç iPad Pro 2. nesil

12.9 inç iPad Pro 1. nesil

10,5 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

iPad Air 3. nesil

iPad Air 2

iPad 6. nesil

iPad 5. nesil

iPad mini 5. nesil

iPad mini 4

iPod touch 7. nesil

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