iOS 27 güncellemesi ile AirPods modellerine gelecek yeni özellikler belli oldu

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bu hafta düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinin ardından AirPods modelleri için beklenen beta güncellemesini dağıtmaya başladı.

Geliştiricilere sunulan 9A5292e yapı numaralı bu yeni yazılım, AirPods 4, AirPods Pro 3 ve AirPods Pro 2 modellerine iOS 27 özelliklerini getiriyor.

YENİ ARAYÜZ VE ÖZEL EKOLAYZER DESTEĞİ

Yeni güncelleme ile birlikte AirPods kullanıcı arayüzü tamamen yenilenerek daha düzenli ve kolay erişilebilir bir bilgi hiyerarşisine kavuşuyor.

Ayrıca ses tutkunları için eklenen beş seviyeli özel EQ özelliği sayesinde, kullanıcılar frekans grafiğini gerçek zamanlı olarak kendilerine göre ayarlayabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SIRI ENTEGRASYONU

Güncellemenin en dikkat çeken yanı ise AirPods üzerinden doğrudan Siri'nin yeni yapay zeka desteğine erişim sağlanabilmesi.

Bu sayede kullanıcılar yalnızca seslerini kullanarak yapay zeka destekli arama, dosya analizi ve çok adımlı karmaşık işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor.

Şu an için yalnızca geliştiricilerin deneyimleyebildiği bu özel yetenekler, önümüzdeki aylarda genel kullanıcıların erişimine de açılacak.

Desteklenen AirPods sahiplerinin, resmi dağıtım başladığında cihazlarını güncellemeleri önem arz ediyor.