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iPhone 12 serisi, 5G yüzünden daha pahalı satılacak

Gelecek yıl satışa çıkacak iPhone 12 serisinin 5G desteğine sahip olması, telefonların fiyatlarına da yansıyacak.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 17:10..
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Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürmesine rağmen, 5G destekli bir iPhone modeli henüz üretilmiş değil.

Geçtiğimiz aylarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti. Ancak gelecek yıl satışa çıkacak 5G destekli iPhone modellerinde Qualcomm'un modemlerini kullanacak Apple, kendi modemlerini ise 2022 yılından itibaren iPhone'lara getirecek.

iphone 5g

iPHONE 12 SERİSİ DAHA PAHALI OLACAK

5G desteği konusunda diğer akıllı telefon üreticilerinin gerisinde kalan Apple, gelecek sene aradaki farkı kapatmak istiyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre, iPhone 12 serisine ait 3 modelin de piyasadaki en gelişmiş 5G çiplerine sahip olacağı belirtildi.

Ancak,  iPhone fiyatları hakkında hazırlanan yeni bir rapora göre, telefonlarda 5G desteğinin bulunması, iPhone'ların ortalama satış fiyatını 150 dolar artıracak.

Şu anda piyasada bulunan ve 5G desteğine sahip birçok telefon, diğer modellere göre daha pahalı satılıyor. Öyle görünüyor ki bu durum, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisinde de karşımıza çıkacak.

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iPhone 12 serisi, 5G yüzünden daha pahalı satılacak

iPhone 12 serisi, 5G yüzünden daha pahalı satılacak

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