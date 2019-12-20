taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9196
Euro
6.5837
Altın
1478.25
Borsa
111483.03
Gram Altın
281.462
Bitcoin
42282.17

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

Apple, yeni iPhone modelleri için ekrana gömülü parmak izi okuyucusu patenti aldı.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 11 serisini tanıtan Apple, gelecek yıllarda piyasaya süreceği yeni iPhone modelleriyle ilgili de çalışmalar yapıyor.

Şirketin en son sahip olduğu patent, ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna ait. Apple'ın yeni özelliğini gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisinde kullanması bekleniyor.

apple

HEM FACE ID HEM DE TOUCH ID BİRLİKTE KULLANILABİLİR

Apple'ın patent dosyalarında, ''Dokunmatik ekranın, gerek görüldüğü durumlarda bir sensör olarak da kullanılabileceği'' ibaresine yer veriliyor. Bu ifade Apple'ın,  tıpkı android telefonlarda karşımıza çıkan ekrana gömülü parmak izi teknolojisini yeni iPhone modellerine getireceğini gösteriyor.

Bu nedenle iPhone 12 serisinde güvenlik olarak Face ID'nin yerine Touch ID'nin kullanılacağını söyleyebiliriz. Ancak Apple'ın her iki teknolojiyi de iPhone'lara eklemesi daha olası görünüyor.

iphone

Apple'ın yeni iPhone modellerinde ekrana gömülü parmak izi sensörü teknolojisini kullanması, maliyeti az da olsa artırabilir. Ancak bu özelliğin telefon fiyatlarına nasıl etki edeceği şimdilik bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabiliriPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

832
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

478
TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

106
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

24
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

51
ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

305
Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir