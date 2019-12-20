iPhone 12 serisi, ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir

Geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 11 serisini tanıtan Apple, gelecek yıllarda piyasaya süreceği yeni iPhone modelleriyle ilgili de çalışmalar yapıyor.

Şirketin en son sahip olduğu patent, ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna ait. Apple'ın yeni özelliğini gelecek yıl tanıtılacak iPhone 12 serisinde kullanması bekleniyor.

HEM FACE ID HEM DE TOUCH ID BİRLİKTE KULLANILABİLİR

Apple'ın patent dosyalarında, ''Dokunmatik ekranın, gerek görüldüğü durumlarda bir sensör olarak da kullanılabileceği'' ibaresine yer veriliyor. Bu ifade Apple'ın, tıpkı android telefonlarda karşımıza çıkan ekrana gömülü parmak izi teknolojisini yeni iPhone modellerine getireceğini gösteriyor.

Bu nedenle iPhone 12 serisinde güvenlik olarak Face ID'nin yerine Touch ID'nin kullanılacağını söyleyebiliriz. Ancak Apple'ın her iki teknolojiyi de iPhone'lara eklemesi daha olası görünüyor.

Apple'ın yeni iPhone modellerinde ekrana gömülü parmak izi sensörü teknolojisini kullanması, maliyeti az da olsa artırabilir. Ancak bu özelliğin telefon fiyatlarına nasıl etki edeceği şimdilik bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.