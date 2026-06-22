iPhone üreticisi Foxconn, Avrupa'da elektrikli otomobil üretecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Tayvan merkezli elektronik üreticisi Foxconn ile elektrikli araç üretimi konusunda büyük bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Bu ortaklık kapsamında Polonya'nın devlete ait şirketi ElectroMobility Poland ile Foxconn ortak bir girişim oluşturacak.

JAWORZNO FABRİKASINDA HEDEF BÜYÜK

Polonya'nın güneyinde yer alan Jaworzno kentinde kurulacak olan dev üretim tesisinde üç farklı elektrikli SUV modelinin üretilmesi planlanıyor.

Üretim faaliyetlerinin 2029 yılında başlaması ve uzun vadede tesisten yılda 400 bin araç çıkması hedefleniyor.

AVRUPA SATIŞ HAKKI POLONYA'DA OLACAK

Yapılan anlaşmaya göre Polonya hükümeti, bu tesiste üretilecek elektrikli otomobillerin Avrupa'daki satışında münhasır haklara sahip olacak.

Polonya bu resmi proje için 4,5 milyar zloty (1,06 milyar avro) değerinde bir bütçe ayırıyor.

İki taraf arasındaki nihai ve bağlayıcı resmi sözleşmelerin bu yılın sonbahar aylarında imzalanması bekleniyor.

FOXCONN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜYOR

Apple firmasının iPhone modellerini üretmesiyle küresel çapta tanınan fason üretim devi Foxconn, son dönemde elektrikli araç yatırımlarına hız verdi.

Şirket mart ayında otomotiv sektörü için elektrik motorları geliştiren Kortrijk merkezli Magnax firmasının çoğunluk hissesini 35 milyon avro karşılığında satın almıştı.