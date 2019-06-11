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iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek

Apple'ın en önemli üretim ortağı Foxconn'ın üst düzey yöneticisine göre; Apple, gerekli görmesi halinde kendi ürünlerini Çin dışında üretebilecek.

AA | 11.06.2019 - 20:00..
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Apple'ın en önemli üretim ortağı olan ve "Foxconn" olarak da bilinen Tayvan merkezli Hon Hai şirketinin yarı iletken biriminin yöneticisi Young Liu, ABD ve Çin arasındaki savaşın daha da kızışması halinde Apple'a tam destek vereceklerini söyledi.

iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek

ÜRETİMİN YÜZDE 25'İ ÇİN DIŞINDA YAPILIYOR

Liu, şu anda üretimlerinin yüzde 25'inin Çin dışında olduğunu ve Hindistan'da da Apple için yatırım yaptıklarını belirterek, Apple'ın isteklerini karşılamak için yeterli kapasiteleri olduğunu kaydetti. Apple tarafından Çin'den çıkma talimatının henüz verilmediğini aktaran Liu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirketin, üretimini herhangi bir yere taşıma kapasitesi olduğunu bildirdi.

iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek

YENİ TELEFONUN KALİTE TESTLERİ YAPILIYOR

Bu arada Foxconn şirketi, iPhone Xr serisi için halihazırda Hindistan'ın Chennai kentinde kalite testleri yapıyor ve yakın zamanda da seri üretime geçmeyi planlıyor.

iPhone'lar ihtiyaç halinde Çin dışında üretilebilecek

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TEKNOLOJİ REKABETİ

ABD-Çin teknoloji rekabeti ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı. Huawei'nin Android'de kullanımının kısıtlanması sonucu iki ülkeden teknoloji alanında da karşılıklı hamleler gelmişti.

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