İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton uyuşturucu yakalandı
İran'dan hareket edip, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na giden tırda 1,5 ton eroin ile metamfetamin ele geçirildi.
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İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlar kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda İran'dan Avrupa ülkelerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceğini belirledi.
Ekipler, 9 Haziran’da İran’dan hareket eden tırı takibe aldı.
NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARANDI
Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen tır, x-ray taramasına sevk edildi.
İran asıllı A.P.G. tarafından kullanılan tır, şüpheli yoğunluk sonrası narkotik köpekleri İda ve Rose ile arandı.
1,5 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI
Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş, toplam 1,5 ton eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.P.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)