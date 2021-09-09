Nötrofil nedir

Nötrofil; vücuttaki beyaz kan hücrelerini oluşturur ve vücuttaki mikroplarla savaşır. Nötrofil ayrıca NEU olarak adlandırılmaktadır.

Vücudu enfeksiyonlardan koruyan nötrofilin, yüksekliği ve düşüklüğü oldukça önemlidir.

İltihaplanma, yaralanma veya enfeksiyon durumunda harekete geçer.

NÖTROFİL NEDİR

Nötrofil, kanda lökositler arasında en sık bulanan lökosit türüdür. Vücudun mikroplarla savaşımında etkilidir.

Kanda yüksek oranda nötrofil bulunması nötrofili olarak adlandırılır. Bu, vücudun bir enfeksiyonu olduğuna dair işarettir.

Nötropeni, düşük nötrofil seviyeleri için kullanılan terimdir. Düşük nötrofil sayımları çoğunlukla ilaçlarla ilişkilidir. Ancak altında yatan bazı nedenler olabilir.

NÖTROFİL DEĞERİ

Nötrofil sayısı yetişkinlerde bir mikrolitre yani kanda 1.500 – 8.000 aralığındadır. Yüzde olarak ise beyaz kan hücrelerinin yaklaşık % 50 – % 70 arasıdır.

Hangi aralığın normal olduğuna karar vermek için, daima kan testi raporunda basılan normal aralığa bakılır.