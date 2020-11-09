Atikifobi nedir

Korku anlamına gelen atikifobi, başarısız olma kaygısıdır.

Bir işi yapamama, üzerine gitmeme durumunu ifade eden atikifobi,bir çeşit korku terimidir.

BAŞARISIZ OLMA KORKUSU

İnsanlar hayatlarında başarılı olmak isterler. Bunun için de farklı yollara ve yöntemlere başvururlar. Bu yöntemlere başvururken de çoğu zaman başaramama korkusu yaşarlar.

Günlük dilde bu kelimeden pek bahsedilmiyor ama bunun termilojideki karşılığı atikifobidir.

ÖZGÜVENSİZLİĞE YOL AÇAR

Özgüvensizliğe yol açan atikifobi, kişiyi olmak istediği ya da yapmak istediği hedeflerinden uzaklaştırır. Bunun yerine yapılmak istenen herhangi bir durum ve iş varsa üzerine korkusuzca gitmektir.

RİSK ALMAK

Televizyonlarda uzmanların en sık vurguladığı konuların başında özgüven meselesi gelmektedir. Öte yandan, kişisel gelişim kitaplarında da bu konuda sıkça bahsedilmektedir. Hayatta bazı başarılara ulaşmak için risk almamız gerektiği gerçeğinin farkına varmalıyız.

"BEN BU İŞİ YAPARIM"

Korku değil, özgüven ve "Ben bu işi başarırım duygusu hakim olmalı."