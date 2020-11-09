Dolar
8.0656
-5.3255%
Euro
9.595
-5.2476%
Altın
1877.93
-3.8142%
Borsa
1232.59
3.4086%
G. Altın
489.922
-8.3956%
Bitcoin
122836.65
-6.7664%
EXEN Coin
12.22
0.49%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Atikifobi nedir

    Korku anlamına gelen atikifobi, başarısız olma kaygısıdır.
    • Özel İçerik
    • 09.11.2020 - 15:15
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Atikifobi nedir

    Bir işi yapamama, üzerine gitmeme durumunu ifade eden atikifobi,bir çeşit korku terimidir.

    BAŞARISIZ OLMA KORKUSU

    İnsanlar hayatlarında başarılı olmak isterler. Bunun için de farklı yollara ve yöntemlere başvururlar. Bu yöntemlere başvururken de çoğu zaman başaramama korkusu yaşarlar.

    Günlük dilde bu kelimeden pek bahsedilmiyor ama bunun termilojideki karşılığı atikifobidir.

    Atikifobi nedir #1

    ÖZGÜVENSİZLİĞE YOL AÇAR

    Özgüvensizliğe yol açan atikifobi, kişiyi olmak istediği ya da yapmak istediği hedeflerinden uzaklaştırır. Bunun yerine yapılmak istenen herhangi bir durum ve iş varsa üzerine korkusuzca gitmektir.

    RİSK ALMAK

    Televizyonlarda uzmanların en sık vurguladığı konuların başında özgüven meselesi gelmektedir. Öte yandan, kişisel gelişim kitaplarında da bu konuda sıkça bahsedilmektedir. Hayatta bazı başarılara ulaşmak için risk almamız gerektiği gerçeğinin farkına varmalıyız.

    "BEN BU İŞİ YAPARIM"

    Korku değil, özgüven ve "Ben bu işi başarırım duygusu hakim olmalı."

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir