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Altimetre nedir
Altimetre; uçakların deniz seviyesine göre olan yüksekliğini feet cinsinden ölçülmesini sağlar.
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 15:33
- Güncelleme : 12.07.2021 - 15:36
Havacılık ve dağcılık alanında kullanılan altimetre, 1928 yılında icat edilmiştir. Günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır.
ALTİMETRE NEDİR
Altimetre, sabit bir seviyeye göre yükseklik ölçen bir cihazdır. Bu sabit seviye, genellikle deniz seviyesi olarak kabul edilir.
ALTİMETRE ÇEŞİTLERİ
Günümüzde yaygın olarak kullanılan üç altimetre çeşidi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Barometrik altimetreler
- Radyo altimetreler
- Optik altimetreler