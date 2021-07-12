Altimetre nedir

Altimetre; uçakların deniz seviyesine göre olan yüksekliğini feet cinsinden ölçülmesini sağlar.

Havacılık ve dağcılık alanında kullanılan altimetre, 1928 yılında icat edilmiştir. Günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır.

ALTİMETRE NEDİR

Altimetre, sabit bir seviyeye göre yükseklik ölçen bir cihazdır. Bu sabit seviye, genellikle deniz seviyesi olarak kabul edilir.

ALTİMETRE ÇEŞİTLERİ

Günümüzde yaygın olarak kullanılan üç altimetre çeşidi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Barometrik altimetreler

Radyo altimetreler