Euro
10.2456
-0.46%
Dolar
8.6375
-0.24%
Altın
500.09
-0.69%
Borsa
1.373
-0.35%
Bitcoin
290.500
-0.85%
EXEN Coin
26.70
-1.29%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Altimetre nedir

    Altimetre; uçakların deniz seviyesine göre olan yüksekliğini feet cinsinden ölçülmesini sağlar.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altimetre nedir

    Havacılık ve dağcılık alanında kullanılan altimetre, 1928 yılında icat edilmiştir. Günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır.

    ALTİMETRE NEDİR

    Altimetre, sabit bir seviyeye göre yükseklik ölçen bir cihazdır. Bu sabit seviye, genellikle deniz seviyesi olarak kabul edilir.

    ALTİMETRE ÇEŞİTLERİ

    Günümüzde yaygın olarak kullanılan üç altimetre çeşidi bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

    • Barometrik altimetreler
    • Radyo altimetreler
    • Optik altimetreler

    Altimetre nedir #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir