Gaslighting nedir

Gaslighting; psikolojik bir terimdir ve güç kazanmak için kullanılan bir manipülasyon tekniğidir. 1938 yılında oynanan bir tiyatro oyununda ortaya çıkmıştır.

Bir psikolojik şiddet türü olan Gaslighting; tacizcilerin, diktatörlerin, narsistlerin ve kült liderlerin başvurduğu bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır.

1944 yılında fimi yapılmıştır ve Gaslighting'e karşı herkes korumasız olabilir.

GASLİGHTİNG NEDİR

Akıl sağlığınızdan şüphe etmeye ya da bir olay ile ilgili şüphe duymaya yönelik yapılan manipülasyon olarak tanımlanır. Duygusal bir istismar biçimdir.

Genellikle ikili ilişkilerde ortaya çıkan bu baskıyı anlamak zaman alabilir. Oldukça etkili bir manipülasyon tekniğidir.

Kişi kendisini sorgulamaya ve bir süre sonra yetersiz hissetmeye başlar.

Gaslighting; 1938 yılında, İngiliz bir oyun ve roman yazarı olan Patrick Hamilton’un bir oyunundan ortaya çıkmıştır.

GASLİGHTİNG TAKTİKLERİ

Vazgeçme

Karşı koyma

Yönlendirme