Anafilaksi nedir

Anafilaksi, aniden ortaya çıkan hayatı tehdit eden ve acil müdahale edilmesi gereken bir alerjik reaksiyon çeşididir.

Anafilaksi, bir alerjenin uyarması sonucunda vücuttaki bazı hücrelerden salgılanan çeşitli maddelerin etkisiyle ani başlayan sistemik bir alerjik reaksiyondur.

Alerjik şok olarak da tanımlanan anafilaksi, vücudun neredeyse her türlü yabancı maddeye karşı tepkisinden kaynaklanabilir.

Anafilaksi, ilk 60 dakika içinde oluşabileceği gibi, bazen kişilere ve etkene göre bu ortaya çıkış süresi “saniyelerle saatler arasında” farklılık gösterebilir. Alerjik şok önceden tahmin edilemez.

Çoğu kişinin öncesinde bilinen bir allerjisi olabileceği gibi bazen hastaların ilk allerjik reaksiyonu şok şeklinde olabilir.

ANAFİLAKSİ BELİRTİLERİ

Alerjenle karşılaştıktan kısa süre sonra ortaya çıkan,

Ciltte döküntü kızarıklık,

Kaşıntı,

Dilde ve dudaklarında şişlik,

Gırtlaktaki şişlik,

Bronşlardaki daralma sonucunda ses kısıklığı,

Nefes darlığı ve astım tablosu,

Kalp dolaşımın etkilenmesi sonucunda tansiyon düşmesi,

Kalbin hızlı atması,

Bayılma,

Sindirim sisteminin tutulumu sonucunda kusma ve kramp şeklinde karın ağrısı ortaya çıkabilir.

ALERJİK ŞOK NEDENLERİ

Anafilaksiye yol açan nedenler içinde en başta besinler gelmektedir. İkinci sırada ilaçlar, daha sonrada arı sokmaları gelmektedir.

Çocuklarda anafilaksiye en sık yol açan besinler süt, yumurta, yer fıstığı, kuruyemişler, balık ve deniz ürünleridir.

Bütün ilaçlar anafilaksiye neden olabilir fakat antibiyotikler, antibiyotikler içinde de penisilinin de içinde olduğu beta laktam grubu antibiyotikler en sık anafilaksiye neden olan ilaçlardır.

İkinci sırada nonsteroid antiinflamatuarlar denilen ağrı kesici ateş düşürücü ilaç grubu gelmektedir.