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    Baskılı çanta nasıl yapılır: 2 dakikada anlattık

    Siz de evinizdeki malzemelerle çantanızı dönüştürebilir, istediğiniz bir görseli çantanıza kendiniz basabilirsiniz. Yapımı çok kolay! Sizler için 2 dakikada anlattık…
    • Özel İçerik
    • 29.06.2020 - 16:16
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    Baskılı çanta nasıl yapılır: 2 dakikada anlattık #1

    Hepimiz evlerde uzun zaman geçirdik ve yeteneklerimizi keşfettik. Evde artık kullanmaktan sıkıldığımız bir çantamızı birlikte yenileyelim ister misiniz? Yapımı çok kolay ve sizler için yapımını anlattığımız 2 dakikalık bir videomuz var…

    Püf noktalara dikkat ettiğiniz sürece her şey yolunda gidecek. Ve sonunda kendi yaptığınız çantayı kullanmanın tadını çıkaracaksınız. Bu yaz renk renk, istediğiniz görsellerle hazırladığınız çantalar şıklığınızı tamamlasın diye, şimdi videomuzu izleyelim…

    BASKILI ÇANTA NASIL YAPILIR: 2 DAKİKADA ANLATTIK VİDEO İZLE

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