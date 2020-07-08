Baskın seçim nedir

Baskın seçim, muhalefet ya da seçime girecek diğer partilerin seçim hazırlığı yapmadan iktidar tarafından yapılan stratejik hamledir.

Türk siyasi tarihi ve dünya tarihinde seçimler, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Seçimle iş başına gelen yöneticiler, aynı şekilde seçimle giderler. Bu da demokrasi kültürünün bir gereğidir.

Seçimler ülkeden ülkeye değişirken; Türkiye'de ise genel seçimler 4 yılda bir, yerel seçimler ise 5 yılda bir yapılmaktadır. Erken genel seçim dışında baskın seçimler de vardır.

İKTİDAR HAMLESİ

Baskın seçim iktidar tarafından yapılan bir hamledir. Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri hazırlıksız yakalamaktır.

Muhalefet partilerine şok etkisi yaratacak şekilde seçim kararı alan mevcut iktidarların bütün planları, seçimi kazanmak üzerinedir.

TARİHİ BELLİ DEĞİLDİR

Baskın seçim ve erken seçim arasındaki en temel fark, erken seçimin yapılacağı tarih ve formatları belliyken baskın seçimde söz konusu bu kriterlerin belli olmamasıdır.

AMAÇ OY KAYBINI ENGELLEMEK

İktidarı elinde bulunduran partiler, mevcut oy oranlarını korumak ya da oy artışı sağlamak adına baskın seçime gidebilir.

Bu kararın arkasında yatan en önemli sebep, oy oranlarını mümkün olduğunca stabil hale getirmek ya da olası oy kayıplarını engellemektir.

Baskın seçim, iktidar partisinin belirlediği, belirli bir olay akabinde ya da herhangi önemli bir olayın ertesinde ya da yıl dönümünde yapılması halinde mevcut oy sayısını artıracaktır.

HUKUKSUZLUKLARA YOL AÇAR

Erken seçimlerden farklı olarak baskın seçimler, seçimin yapılacağı günün hemen akabinde birtakım usulsüzlükleri de beraberinde getirir. Örneğin parti kapatmaları, hukuki yoldan caydırma ya da muhalifleri sindirme politikası gibi.

