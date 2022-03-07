Euro
15.54
-0.22%
Dolar
14.35
0.95%
Altın
923.42
2.69%
Borsa
1980
-0.55%
Bitcoin
553.266
0.00%
BTXN Coin
37.45
-2.06%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Beyin tümörleri nedir

    Beyin tümörü; hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi olarak adlandırılır.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyin tümörleri nedir

    Bazen tehlikeli bazen iyi huylu olan beyin tümörlerini dikkate almak gerekiyor.

    Oldukça riskli olan beyin ameliyatları, bazı durumlarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kendisini bazı belirtilerle gösterebilen beyin tümörleri, bazen ise sinsice ilerleme potansiyeline sahip.

    BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR

    Hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi olarak adlandırılır. Her beyin tümörü ölümcül değildir. Birçok iyi huylu (kanser teşkil etmeyen) tümör ameliyatla kolayca tedavi edilebilir.

    Kafatası içerisinde yer kaplar ve basınç artışına neden olur. Bu durum daha şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılara bazı belirtiler eşlik edebilir.

    Beyin tümörleri nedir #1

    BELİRTİLERİ

    • Baş ağrısı
    • Bulantı
    • Kusma
    • Çift ya da bulanık görme
    • Denge ve yürüme bozuklukları
    • Kollarda ve bacaklarda hissizlik
    • Güç kaybı
    • Unutkanlık
    • Kişilik bozuklukları
    • Konuşma bozuklukları

    TEDAVİ

    Beyin tümörün tedavi etmek için cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi uygulanmaktadır.


    İlginizi Çekebilir

    Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e: Oyna biraz
    Futbol

    Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e: Oyna biraz

    'Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz'
    Gündem

    'Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz'

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması İçin Kaydolun!

    Görüş Bildir