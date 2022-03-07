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Beyin tümörleri nedir
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 12:35
Bazen tehlikeli bazen iyi huylu olan beyin tümörlerini dikkate almak gerekiyor.
Oldukça riskli olan beyin ameliyatları, bazı durumlarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kendisini bazı belirtilerle gösterebilen beyin tümörleri, bazen ise sinsice ilerleme potansiyeline sahip.
BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR
Hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi olarak adlandırılır. Her beyin tümörü ölümcül değildir. Birçok iyi huylu (kanser teşkil etmeyen) tümör ameliyatla kolayca tedavi edilebilir.
Kafatası içerisinde yer kaplar ve basınç artışına neden olur. Bu durum daha şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılara bazı belirtiler eşlik edebilir.
BELİRTİLERİ
- Baş ağrısı
- Bulantı
- Kusma
- Çift ya da bulanık görme
- Denge ve yürüme bozuklukları
- Kollarda ve bacaklarda hissizlik
- Güç kaybı
- Unutkanlık
- Kişilik bozuklukları
- Konuşma bozuklukları
TEDAVİ
Beyin tümörün tedavi etmek için cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi uygulanmaktadır.