Beyin tümörleri nedir

Beyin tümörü; hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi olarak adlandırılır.

Bazen tehlikeli bazen iyi huylu olan beyin tümörlerini dikkate almak gerekiyor.

Oldukça riskli olan beyin ameliyatları, bazı durumlarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kendisini bazı belirtilerle gösterebilen beyin tümörleri, bazen ise sinsice ilerleme potansiyeline sahip.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR

Hücrelerinin yenilenmesi sırasında kopyalamada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve bir kitle haline gelmesi olarak adlandırılır. Her beyin tümörü ölümcül değildir. Birçok iyi huylu (kanser teşkil etmeyen) tümör ameliyatla kolayca tedavi edilebilir.

Kafatası içerisinde yer kaplar ve basınç artışına neden olur. Bu durum daha şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılara bazı belirtiler eşlik edebilir.

BELİRTİLERİ

Baş ağrısı

Bulantı

Kusma

Çift ya da bulanık görme

Denge ve yürüme bozuklukları

Kollarda ve bacaklarda hissizlik

Güç kaybı

Unutkanlık

Kişilik bozuklukları

Konuşma bozuklukları

TEDAVİ

Beyin tümörün tedavi etmek için cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi uygulanmaktadır.