Aslan burcu kadını özellikleri nelerdir: Aslan burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

Aslan burcu kadını özellikleri nelerdir detayları ile burada. Aslan burcu kadını aşk hayatı, olumlu, olumsuz, fiziksel özellikleri ve tüm merak edilenler için tıkla!

Aslan Burcu Kadını Genel Özellikleri

Çekici ve oldukça tutkulu olan aslan burcu kadınlarının aynı zamanda öz güvenleri çok yüksektir. Espirili ve eğlenceli karakterleri ile girdikleri her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi çok çabuk başarırlar. Fazla mükemmelliyetçilerdir, bu nedenle çevresindeki insları zorlayabilirler. Gururlarının önüne hiç bir şeyin geçmesine izin vermezler.

Zor bir karaketer olan aslan burcu kadınları kolay kolay onlara yaklaşamazsınız. Kişilikler çok güçlüdür bu nedenle kibirli davranabilirler ne istediklerini bilirler ve istediklerini elde etmek için ellerinden geleni ardlarına koymazlar. Eğlenmeyi ve gece hayatını seven bu burcun kadınları her zaman ilginin kendilerinde olmasını isterler. Yapmacıklıktan hoşlanmayan bu burç yaptıkları her hareket samimidir. İhmal edilmeye asla gelemezler. Pratik bir zekaya sahiplerdir ve dediğim dedik bir yapıya sahiplerdir. Bir karar aldıkları zaman onları o kararından döndürmek imkansızdır.

Aslan Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Burçlar arasında aslan burcu kadınları fiziksel özellikleriyle çok dikkat çekerler. Özellikle dikkat çeken fiziksel özellikleri gür saçlarıdır. Yuvarlak yüz şekline sahiplerdir ve açık tenlidirler. Yemek yemeyi çok severler bu nedenle vücut yapıları kilo almaya çok müsaittir.

Aslan Burcu Kadını Ve Aşk

Aslan burcu kadınları aşk hayatlarında da özgürlüklerinde yanadırlar. Kıskanç erkeklerden her zaman uzak dururlar. Çünkü kıskanılmak en sevmedikleri şeydir. Partnerlerinden asla vazgeçemeyen sadık bir yapıları vardır. Ancak hayatında aşk yoksa hiç şüphe etmeden ilişkisinde terk eden taraf olabilirler. Sadakatsizliğe kesinlikle tahammülleri yoktur. Elde edilmesi çok zor bir burç kadınıdır. Sabit fikirlidirler düşünce yapılarını değiştirmek çok zordur.

Aslan Burcu Kadının Olumlu Özellikleri

Aslan burcu kadınlarının en belirgin olumlu özellikleri heycanlı ve enerjik bir yapıya sahip olmalarıdır. Yaratıcılıkları ön planda oldukları için girişimci bir yapıya sahiplerdir. Sorumluluk alma bilinçleri çok yüksektir.

Aslan Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri

En olumsuz özellikleri bencil oluşlarıdır aslan burcu kadınlarının kütah ve kibirli davranışlar sergilemekten hiç çekinmezler. Keyiflerine çok düşkünlerdir asla bundan ödün vermek istemezler. Savurganlardır ve asla birikim yapamazlar.