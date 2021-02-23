Chaff fişeği nedir

Isı ve radar güdümlü füzeleri atlatmak için kullanılan Chaff fişeği sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Fişekler, pilotlar tarafından veya otomatik olarak fırlatılıyor.

Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Cheff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılmaktadır.

Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılır.

CHAFF FİŞEĞİ NE İŞE YARAR

Chaff, alüminyum ve metalizd cam gibi folyoya benzeyen maddelerden yapılır.

Pilot sistemi aktifleştirdiğinde uçaktan çok ince alüminyum ve bakır gibi demir parçaları atılır.

Radarda en çok sinyal üreten maddeler demir olanlardır. Radar güdümlü füze bu metallerin radar izini uçağın radar izi zannederek bu metalleri takip eder.