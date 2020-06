Çoklu Baro Yasası nedir

Yeni baro yasa teklifi, 80 ilde bulunan baroların içinden belli bir sayıyı yakalayan üyelerin, bir araya gelmesiyle yeni baro kurabilmesine imkan tanıyor.

Son zamanlarda gündemde olan Çoklu Baro Yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla bugün Meclis'e gelecek.

Ak Parti milletvekillerinin hazırladığı yasa, Meclis başkanlığına sunulacak.

Muhaletin karşı çıktığı Çoklu Baro Yasası, avukatlık kanunuyla ilgili yeni değişiklikler içeriyor.

Buna görte, 80 ilde bulunan baroların içinden yeni barolar da olabilecek.

ÇOKLU BARO YASASI

Bin veya iki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. Bin üye baz alınırsa 20, iki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek. Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderecek.

Yeni kurulacak barolar dahil olmak üzere, her barodan 3 delege ve her 1000 üyeden de bir delege, ayrıca her 10 bin üyeden ise ekstra 1 üye sistemi getirilecek.

"KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah (bugün) veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız" dedi.