DEK yağışı nedir

Denizlerdeki soğuk hava kütlesinin kendisine göre sıcak olan bölgeleri geçerken kazandığı nemin yağışa dönüşmesine "Deniz Etkili Kar" yağışı denir.

Deniz efekti kar yağışı olarak tanımlanabilecek olan "Deniz Etkili Kar" yağışı, siklonların ardından soğuk hava kütlesinin kendisine göre sıcak olan deniz üzerinden geçmesiyle oluşmakta ve özellikle İstanbul gibi konumlarda zaman zaman ciddi kar yağışına neden olmaktadır.

Genellikle yerel ve lokal olarak meydana gelirler.

DEK YAĞIŞLARI OLUŞUMU

DEK yağışlarının oluşabilmesi için,öncelikle soğuk bir hava kütlesine ve bu soğuk hava kütlesinin üzerinde belli bir mesafe katedeceği su kütlesine ihtiyaç vardır.

Soğuk hava kütlesinin, kendisinden daha sıcak olan su kütlesi ile karşılaşarak buharlaşma meydana gelmesi gerekir.

Tepkileşime giren sıcak hava, hacminden dolayı yükselicek,yükseldikçe soğur, soğudukça sıkışır ve ağırlaşarak yükünü taşıyamayacak hale gelip,yükünü yağış olarak aşağı doğru bırakır.