Gırtlak kanseri nedir

Gırtlak kanseri; baş ve boyun bölgesinde görülen en sık tümöral hastalık türüdür. Oldukça yavaş gelişen bir kanser türüdür ve erken tedavide ölüm oranları düşüktür.

Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından olan kanser, farklı türleri ile kendisini gösteriyor.

Bu kanser türlerinin hepsi ciddiye alınması ve mutlaka erken tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu türlerden olan gırtlak kanseri ise oldukça yavaş ilerliyor. Ancak doğru tedavi sonucu ölüm oranları bir hayli düşüyor.

GIRTLAK KANSERİ NEDİR

Gırtlak kanseri; boyunla baş kısmında görülen en yaygın kanser türüdür. En kötü yanı ilk evrelerde herhangi bir belirti vermeden ilerlemesidir. Ses tellerini büyük oranda etkiler bu nedenle sesin kısılması en önemli belirtidir.

BELİRTİLERİ

Ses kısıklığı,

Nefes darlığı,

Yutmada güçlük çekilme,

Boğazda ve kulaklarda ağrı,

Yutma esnasında ağrı,

Boğazda tıkanma ve takılma hissi,

Boyun bölgesinde yara ve şişlik,

Öksürük,

Kanlı balgam.

TEDAVİ

Hastalığa dair yapılan incelemelerden sonra ilaç tedavisi, radyoterapi veya kemoterapi uygulanabilir. Hastalık erken evredeyse yapılan müdahale, lazerle uygulanabilir. İleri evredeyse ameliyatla kanserli dokular alınır.