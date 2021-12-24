Guatrojen nedir

Guatrojen, guatr hastalığına neden olan maddeler ya da besinler için kullanılan bir terimdir. Kandaki tiroid hormonunun miktarını azaltan bu besinler, tiroid bezinin daha fazla çalışmasına neden olur.

Guatrojenler, tiroid bezinin normal işlevine müdahale eden bileşiklerdir. Daha basit bir ifadeyle, tiroidin vücudunuzun normal metabolik fonksiyon için ihtiyaç duyduğu hormonları üretmesini zorlaştırırlar.

Bitkilerde guatrinler, tiyosiyanatlar ve flavonoidler olmak üzere üç ana guatrojen türü bulunmaktadır.

Guatrinler ve tiyosiyanatlar, bitkiler parçalandığında, örneğin dilimlendikleri veya çiğnendikleri zaman üretilir.

Flavonoidler ise doğal olarak çok çeşitli gıdalarda bulunur. Kırmızı şaraptaki resveratrol ve yeşil çaydaki kateşinler bu gruba örnek olarak gösterilebilir.

Bu bileşikler, genellikle sağlıklı antioksidanlar olarak kabul edilse de bazıları bağırsak bakterilerimiz tarafından guatrojenik bileşiklere dönüştürülebilir.

GUATROJEN NEDİR

Guatrojen kelimesi, terim olarak ''guatr'a neden olan'', ''guatr yapıcı'' anlamlarına gelir. Guatrojen maddeler ya da besinler, kandaki tiroid hormonlarının miktarını azaltarak tiroid bezinin daha fazla çalışmasına sebep olur.

Bunun sonucunda da ''guatr'' denen ve tiroid bezinin fazla çalışarak büyümesi sonucu ortaya çıkan hastalık meydana gelir.

Guatr ya da tiroid bezi ile ilgili bir problem yaşayan kişiler, genellikle guatrojen besinleri tüketmemeleri konusunda bilgilendirilir. Ancak her guatrojen besin birbiri ile aynı şekilde etki göstermez. Bunun yanı sıra her tiroid hastasının problemi de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla guatrojen besinler, kişiler üzerinde farklı etkiler gösterebilir.

GUATROJEN BESİNLER ZARARLI MI

Yüksek miktarda guatrojen alımı, tiroid sorunu olan kişilerin tiroid fonksiyonlarını bozabilir. Tiroid fonksiyonu bozulduğunda, metabolizmanızı düzenleyen hormonları üretmekte zorlanır.

Bu durum, vücut ısısını, kalp atış hızını, protein üretimini, kandaki kalsiyum seviyelerini ve vücudunuzun yağları ve karbonhidratları nasıl kullandığını kontrol etmede sorunlara yol açabilir.

Vücut, tiroid hormonu üretimindeki düşüşü, tiroidi daha fazla hormon üretmeye iten daha fazla TSH salgılayarak telafi edebilir. Bununla birlikte, hatalı çalışan bir tiroid, TSH'ye yanıt vermez. Tiroid, daha fazla hücre büyüterek telafi eder, yani büyür ve guatr tablosu oluşur.

Guatr boğazınızda sıkışma hissi, öksürme, ses kısıklığına neden olabilir, nefes almayı ve yutmayı zorlaştırabilir.

Guatrojenler, tiroidin vücudunuzun normal çalışması için ihtiyaç duyduğu hormonları üretme yeteneğini azaltabilir. Yeterli hormon üretemeyen bir tiroid, zihinsel kapasitede düşüş, kalp rahatsızlıkları, kilo alımı, kemik kırılmaları gibi birçok soruna yol açabilir.

GUATROJEN BESİNLERİN LİSTESİ

Aşağoda sıralanan gıdalar, guatrojen içerikleriyle tiroit bezindeki büyümeyi artırabilir. Guatr gibi bir tiroit rahatsızlığı olmayan insanlar, bu gıdalardaki guatrojen tüketimini sağlıklı bir şekilde tolere edebilirler.

Bununla beraber, guatr hastalığınız varsa ilerlemesini engellemek adına bu gıdaların tüketimini sınırlamanız gerekebilir.