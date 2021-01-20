HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? HGS bakiye nereden yüklenir? HGS bakiye sorgulama 2021

Araç sahiplerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerinde ne kadar para kaldığını öğrenmek için araştırdığı HGS bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Köprü ve otoyol geçişlerinde durmadan geçmenizi sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi'nde ne kadar bakiye kaldığı araç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor.

e-Devlet, PTT ve HGS Çağrı Merkezi aracılığıyla öğrenilebilen HGS bakiyesi nasıl sorgulanır? HGS'ye nasıl para yüklenir? soruları merak edilen işlemler arasında yer alıyor.

Hızlı Geçiş Sistemine kaydı olmayan araç sürücüleri HGS sistemi bulunan köprü ve yollardan geçerlerse idari para cezası uygulanmaktadır. HGS geçiş ihlali cezası almamak için bakiye sorgulama işlemi yapıp hesabımızda para var mı yok mu diye kontrol etmemiz gerekir.

Peki HGS bakiyesi nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar..

HGS BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri HGS Bakiye Sorgulama işlemlerini PTT’nin HGS için oluşturduğu özel sayfasından müşteri hizmetleri bölümüne giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

HGS bakiye sorgulama için şu adımları izleyeceksiniz:

- hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine girin,

- Müşteri hizmetleri giriş bölümünden e-posta ve şifrenizle giriş yapın,

veya, e-devlet şifrenizle girişinizi gerçekleştirin.

Müşteri hizmetleri sayfasından kullanıcı bilgilerinizi kullanarak giriş yaptıktan sonra başta HGS sorgulama olmak üzere birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

e-DEVLET HGS BAKİYE SORGULAMA

HGS bakiye öğrenmek için ayrıca e-Devlet resmi sitesi üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. Ancak bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilmeniz için PTT’nin sisteminde üyeliğinizin bulunması gerekmektedir.

Üyelik işlemlerinizi ise TC. Kimlik No, e-posta adresi ve belirleyeceğiniz şifre bilgileri ile yapabilirsiniz. Üyelik işlemlerinizi sorunsuzca gerçekleştirdikten sonra istediğiniz zaman sisteme giriş yaparak HGS bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

TELEFONLA HGS BAKİYE SORGULAMA

HGS bakiyenizi telefonla öğrenmek isterseniz, HGS Çağrı Merkezi’ne ait 0 850 460 60 60 nolu telefonu arayabilir; bakiye durumunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

HGS PARA YÜKLEME NASIL YAPILIR?

Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde var olan otoyollar ve köprülerden geçişi kolaylaştıran HGS bakiye yükleme işlemleri online bir şekilde yapılabilmektedir.

HGS bakiyesinin doldurulması için PTT şubeleri mesai saatleri içinde kullanılabilir. HGS bakiye yüklemesi isteğinin iletilmesi durumunda yetkili tarafından işlemler dakikalar içinde tamamlanır. Kimlik bilgilerinize kayıtlı HGS için nakit yatırım bu şekilde sağlanabilir.

PTT Mobil'i kullanarak da https://hgs.pttavm.com/ adresinden yükleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak çok daha kolay bir şekilde olan banka hesapları üzerinden de HGS yüklemeleri artık yapılabilmektedir. Problemsiz bir şekilde internet üzerinden HGS bakiye yükleme sayfası açılır. Hesabın bulunduğu bankanın internet şubesi üzerinden kredi kartı kullanımıyla bakiye işlemleri gerçekleşir.