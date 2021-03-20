İstatistik Konseyi nedir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın başkanlık edeceği İstatistik Konseyi; resmi istatistiklere ilişkin ihtiyaçları tespit etmek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak üzere kuruldu.

İstatistik Konseyi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Resmi İstatistik Programı'nın hazırlanması ve uygulanmasına, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etme, değerlendirme ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar gerçekleştiricek olan Konseye, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında kurulan Konsey; bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanının toplantıya katılamayacğı durumlarda Konseye, Bakanın görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlık edecek. Konsey üyelerinin toplantılara katılamadığı durumlarda ise yerlerine yetkilendirilmiş temsilci görevlendirilecek.

KONSEYİN DOĞAL ÜYELERİ

Konseyin doğal üyesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı ve başkan yardımcıları olacak.

Konsey Başkanı, Konseyde görüşülecek konuların özelliklerinin gerektirdiği durumlarda, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın toplantılara çağırabilecek.

KONSEYİN GÖREVLERİ

Konseyin görevleri şu şekildedir:

Resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit edip değerlendirmek ve resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, programda tanımlanan çalışmalar için sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi, programın hazırlanması ile uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi konularında görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmak.

Konsey, kurum ve kuruluşların, sınıflamalar arasından hakkında bilgi toplanan birime uygun sınıflamaya ya da sınıflamalara geçiş süresini belirleyecek.

Konsey, sınıflama komisyonlarında karara bağlanamayan konular ve sınıflamaların kullanımında karşılaşılan sorunlar değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında gerekli görülürse, resen yeni sınıflama komisyonları kurmaya yetkili olacak.

HER YIL MART AYINDA TOPLANACAK

Başkanın çağrısı üzerine her yıl mart ayında olağan olarak toplanacak ve yine başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilecek.

Salt çoğunlukla toplanacak olan İstatistik Konseyi, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alacak ve ihtiyaç duyulan hallerde, konunun uzmanlarından oluşan çalışma grupları kurabilecek. Çalışma grupları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Konsey Başkanına sunacak.

Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri tüm gizli bilgiler hakkında Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlü tutulacak.

Konseyin sekretarya hizmetlerini TÜİK Başkanlığı yürütecek. Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, TÜİK bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanacak.