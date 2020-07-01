Kabotaj Bayramı nedir

1 Temmuz 1926 yılında 'Kabotaj Kanunu' kapsamında elde edilen kabotaj hakkının kutlandığı gündür.

Bir ülkenin kendi kara sularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına 'Kabotaj' adı verilir.

Kabotaj, Büyük Türkçe sözlükte ise "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak tanımlanır.

1926 YILINDA TÜRKİYE'YE KABOTAJ HAKKI VERİLDİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Batılı ülkelere verilen kapitülasyon hakları sebebiyle imparatorluğun kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet götürüyordu. Bu sebeple imparatorluğun kabotaj hakkı bulunmuyordu.

Daha sonra ise 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar iptal edildi ve Türkiye kabotaj hakkına kavuşmuş oldu.

Gerekli düzenlemerin ardından, 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunlu hale getirildi.

HER YIL 1 TEMMUZ'DA KUTLANIYOR

Yasa da aynı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Böylelikle bu tarih, 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

2007 tarihinde de kabotaj kelimesine 'denizcilik' kelimesi eklendi. Bunun üzerine bayramın adı; 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olarak yenilenmiş oldu.

Bu bayramda, genel tatil ilan edilmiyor.