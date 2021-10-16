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    Kadastro nedir

    Günlük hayatta çok sık kullanılan kadastro; taşınmaz olan mülklerin devlet bünyesinde planlanarak meşru kılınması anlamına gelmektedir. Belirli bir bölgedeki arsaların kaydının tutulmasını ifade eder.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 11:30
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    Kadastro nedir

    Devlet tarafından taşınmaz olan mülkün sınırının ve değerinin belirlenmesini temsil eden kadastro, günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır.

    Kadastronun asıl amacı sağlam ve açık bir tabu siciline yönelik sistem kurmaktır. Ayrıca kadastronun 5 ayrı çeşidi bulunmaktadır.

    KADASTRO NEDİR

    Kdastro taşınmaz olan mülklerin sınırı ve değerinin devlet bünyesinde planlanarak meşru hale getirilmesidir.

    Arsaların kaydının tutulmasının dışında büyüklüğü, niteliği ve hukuki haklarını ön plana çıkarmaktadır.

    İlk kadastro çalışmaları Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde başlamıştır.

    KADASTRO ÇEŞİTLERİ

    Kadastro çeşitleri temel olarak beş başlık altında toplanmıştır.

    • Vergi Kadastrosu
    • Hukuki Kadastro
    • Çok amaçlı Kadastro
    • Arazi idaresi
    • Arazi yönetimi

    Kadastro nedir #1

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