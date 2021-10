Languishing nedir

Languishing; durgun, halsiz, cansız veya boşlukta hissetmeyi tanımlayan bir kavramdır. Covid-19 nedeniyle birçok kişinin ruh halinde gözlemlediği ama bir türlü ismini koyamadığı bir duygudur.

Languishing, koronavirüs pandemisiyle birlikte gündeme gelen ve durgunluk, tatsızlık şeklinde özetlenen bir kavramdır.

Salgın süreci, sadece yaşantıları değil duyguları, hisleri, ruh halini, düşünceleri, hatta uzmanlara göre ilişkileri, aşka bakış açısını bile değiştirdi. Bu süreçte birçok kişi, ''Bir sıkıntı var içimde ama sebebini bilmiyorum'', 'aslında bir şeyler yapasım var ama ne yapsam'' gibi cümleler kurup durdu.

Aşıların olunmasıyla birlikte eski normale dönüş başladı. Kapanan okul, mekan ve birçok iş yeri tekrar açıldı. Bu eskiye dönüş sürecinde birçok kişi; tatsızlık, durgunluk ve isteksizlik hissi yaşamaya başladı.

Başlarda tanımsız olan bu garip ve rahatsızlık veren his, İngilizce'de ''Languishing'' kelimesiyle ifade edilmeye başlandı. Ancak bu kelimenin, Türkçe'de henüz bir karşılığı bulunmuyor.

LANGUISHING NEDİR

Languishing; durgun olmak, cansız ve isteksiz hissetmek, halsizlik gibi ruhsal ve fiziksel durumları tanımlayan bir kavramdır. Uzmanlara göre languishing kavramı, kişileri derinden etkileyen bir Covid-19 ruhsal ve fiziksel tatsızlığıdır.

Kendinizi boşlukta hissediyor, bir şeyler yapmak isterken bir sebeple yapmıyorsanız o ruh halinizin adı tam olarak Languishing'dir.

Bu kavram, çağın trend ruhsal durumu olan tükenmişlik sendromuyla benzerlik göstermekte ve depresyon, motivasyon eksikliği, umutsuzluğu da çağrıştırmaktadır.

Örneğin; ödeve başlamak veya ödevi bitirmek, işinizle ilgili görevleri yerine getirmek, kitap okumak, film veya dizi izlemek, çamaşırları yıkamak ve ütülemek, yemek yapmak, sevgiliyle veya arkadaşlarla görüşmek istiyorsunuz, enerjiniz de var ama olmuyor. Sıkıldığınızı bildiğiniz halde herhangi bir işle uğraşmıyor ve aksatıyorsunuz. Bu gibi durumlar, languishingi özetlemektedir.

LANGUISHING KONULU ARAŞTIRMALAR

Mental sağlığın yokluğu durumu olarak da bilinen languishing, 2007 tarihli bir araştırma makalesinde şöyle tanımlanmıştır:

''Bireylerin yaşama karşı hissettikleri olumlu tutumların eksikliği, potansiyellerini ortaya koyamamaları ve ilham verici kaynakların ya da amaçların eksik olması.''

Languishing ruh hali söz konusuysa, depresyonun etkilerinin 2 kat daha yoğun şekilde hissedildiği belirtilmiştir. Languishingin ilerisi için kötü bir sinyal olduğunu belirten uzmanlar, sonraki 10 yılda ortaya çıkabilecek majör depresyon semptomlarına işaret ettiğini söylemektedir.

Zihinsel sağlığı etkileyen ve gelecekte daha fazla soruna neden olan bu tatsızlık hali, odaklanma ve motivasyon eksikliği gibi zorluklara da sebep olabilmektedir.

LANGUISHING ETKİLERİ İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Psikolog Adam Grant, The New York Times'da yayınlanan ''There's a Name for the Blah You're Feeling: It's Called Languishing'' (Hissettiğiniz Şeyin Bir Adı Var: Tatsızlık), adlı makalesinde, konuyu 'bölünmemiş zamanlar yaratma' ve 'küçük hedeflere odaklanma' olarak tanımladığı iki yönüyle ele almaktadır.

BÖLÜNMÜŞ ZAMANLAR

İşe sınır konulması gerektiğinin altını çizerek başlayan Adam Grant, kişinin balkon ya da evin az kullanılan bir odası gibi rahatsız edilmeyecek alanlar bulup burada kendisine ait zamanlar kurgulaması gerektiğini belirtmektedir.

Ünlü psikolog, başta sosyal medya olmak üzere dikkat dağıtıcı, odaklanmayı önleyen uyaranların önüne set çekilmesi gerektiğini belirtmektedir. Basit bir örnek olarak; akıllı telefonunuzun açılış ekranında sizi karşılayan sosyal medya uygulamalarını, sağ taraftaki en son sayfalara itin.

Grant, ayrıca kişiye zarar veren 'toksik' insanlardan, fazla eşyalardan, olumsuz durum ve etkilerden de kaçınılması gerektiğinin altını çizmektedir.

KÜÇÜK HEDEFLER

Bardağın dolu tarafından bakılması gerektiğini vurgulayan psikolog Grant, uzun ve stresli planlar yerine daha kısa vadeli stratejiler kurgulanması gerektiğini ifade etmektedir. Böylece ruh halini çok aşırı zorlamadan ilerleme katedilebileceğini belirtmektedir.

LANGUISHING NASIL ÖNLENİR

Languishing, kendiliğinden başlıyor gibi görünse de önlenebilen bir durumdur. İşte İşte languishingi önlemek ve kendinizi çok daha verimli, odaklı, sosyal ve iyi hissedebilebilmeniz için bazı yöntemler: