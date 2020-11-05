Mahimlapinatapai nedir

Mahimlapinatapai,iki insanın da arzuladığı, fakat bir türlü birbirlerine açamadıkları duyguları ifade eder. Kelime aynı zamanda konuşulan bir dildir.

Mahimlapinatapai, istenen duyguları ifade edememe durumudur. İnsanların karşılıklı olan hislerinde harekete geçememe ya da utanma duygusudur.

ÇEVRİLMESİ ZOR KELİME

Güney Amerika'da Tierra del Fuego adlı yerde konuşulan yerel bir dil özelliği de taşıyor. Guinness Rekorlar Kitabı’nda "en kısa ve öz kelime" olarak geçiyor. Dünya üzerinde başka dillere çevrilmesi en zor kelimelerden biri olarak kabul ediliyor.

DUYGUNUN DİLE GETİRMEME ÇETİNLİĞİ

Hayatımızda duygularımızı bazen zor, bazen de kolay biçimde karşımızdaki insana aktarabiliyoruz. Karşıya verilen bu mesaj, aynı zamanda bizim duygularımızın bütünüdür.

Peki, duygularımızı dile getirirken ne kadar başarılıyız?

Bu konuda yapılan araştırmaya göre, insanlar özellikle aşk konusundaki hislerini söylemekten oldukça utanır. Bunun için gerektiğinde psikolojik destek bile alınıyor.

KARŞILIKLI HİSLER

Yukarıda da belirttiğimiz gibi mahimlapinatapai, hem okunuşu hem de yazılışı en zor kelimelerden biridir.

O yüzden günlük dilde telafuzu pek yapılmamaktadır. Birbirlerinden hoşlanan karşı cinslerin dugularını açmamaları, çekinme, utanma ve "reddedilirim" duygusunu barındıyor.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

Yapılan kimi psikolojik araştırmalara göre, bu durumda olan kişilerde ciddi anlamda özgüven eksikliği saptanmıştır. Bunun çözümü ise daha çok sosyalleşmek ve insanlarla açık iletişimden geçiyor.